Tubize quitte la D1B avec une défaite, OHL remporte les playdowns

L'AFC Tubize s'est incliné vendredi soir en clôture des playdowns sur la pelouse du KSV Roulers (4-0) lors de la sixième et dernière journée en D1B. Oud-Heverlee Louvain, de son côté, l'a emporté à domicile face à Lommel (1-0) pour terminer en tête du classement des équipes qui luttaient contre la relégation en D1 amateurs.



Tubize, officiellement relégué depuis la semaine dernière, a disputé son dernier match au sein de la D1B. Les Brabançons se sont inclinés sur la pelouse de Roulers (4-0) suite à des réalisations de Godwin (51e, 64e), Casagolda (73e) et Aoulad (90e+2).



Dans le même temps, OHL a assuré la première place des playdowns en s'imposant face à Lommel grâce à un but de Maertens (77e). OHL (28 points), Roulers (25) et Lommel (23) se maintiennent donc en D1B. Tubize (17) fait la culbute en D1 amateurs.