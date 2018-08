Tubize prend un point à Lommel

Les deux rencontres de la deuxième journée de la Proximus League au programme samedi, Roulers/Malines et Lommel/Tubize se sont terminées sur le même score (2-2).

Lommel prend la tête du classement devant Westerlo, les deux équipes comptent 4 points. Tubize est 3e avec 2 points.Tuibize a mené par deux fois à la marque grâce à Thomas Henry (42e, 66e) mais Lommel a annulé les buts du Français par Glenn Neven sur penalty (52e) et Robin Herkens (90e).

Plus tôt dans la journée, Gino Van Kessel (5e, 1-0) avait ouvert la marque pour Roulers. Clément Tainmont (34e, 1-1) et Igor de Camargo (68e, 1-2) ont relancé Malines. Mais Thiebaut Van Acker (74e, 2-2) a renvoyé le club anversois avec un deuxième partage après celui concédé à OH Louvain samedi dernier.

Vendredi, le Beerschot-Wilrijk et Westerlo avaient également partagé les points (1-1). Dimanche, 16 heures, l'Union Saint-Gilloise et OH Louvain clôtureront la deuxième journée du championnat de Belgique de division 2.