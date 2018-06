Tubize engage définitivement le médian de Manchester City Divine Naah

Tubize a renforcé son effectif en recrutant définitivement le médian ghanéen de Manchester City, Divine Naah. C'est ce qu'a fait savoir le club de D1B mercredi. Naah a signé un contrat jusqu'au mois de juin 2020 auprès des Sang et Or.



Arrivé sous forme de prêt à Tubize en janvier 2018, Naah a décidé de prolonger l'expérience au sein du club brabançon. En raison de ses nombreuses qualités, les Sang et Or ont donc engagé le joueur de 22 ans jusqu'au mois de juin 2020. La saison passée, Naah est apparu à neuf reprises sous le maillot de Tubize.



A Manchester City depuis 2014, Naah a notamment été prêté chez les Norvégiens de Strömsgodset, les Néerlandais du NAC Breda, les Danois de Nordsjaelland et les Suédois d'Örebro. Naah est la troisième arrivée estivale de Tubize après les recrutements de Tom Rosenthal (FC Dordrecht) et du jeune médian russe Georgi Chelidze (Dinamo Moscou).