Tubize devant le CBAS aussi pour réclamer la relégation de Malines en division amateur

Tubize a décidé de recourir aussi à la CBAS, la Cour belge d'arbitrage du sport, pour réclamer que Malines, rétrogradé en division 1B, soit relégué en division amateur, a confirmé le directeur général du club tubizien Josselin Croisé mercredi.

Tubize s'était porté partie-civile dans le dossier du match truqué des playoffs de l'an dernier entre Malines et Waasland-Beveren qui a coûté la relégation à Malines. Selon les avocats de Tubize, "une bonne lecture du règlement de l'Union belge" amène à dire que Malines doit être relégué en division amateur et pas seulement en division 1B.

Une descente en division amateur des Malinois permettrait à Tubize, descendant, de rester en division 1B la saison prochaine.

Lokeren a introduit un recours de son côté contre l'acquittement de Waasland-Beveren. Relégué sportivement en D1B lors de la défunte saison, Lokeren pouvait espérer se sauver sur tapis vert en cas de dégradation de Waasland-Beveren. Malines a annoncé aussi son intention d'introduire un recours à la CBAS.



La relégation de Malines en division 1B à l'issue du dossier du match truqué des playdowns de l'an dernier profite à Beerschot Wilrijk, a expliqué la chambre d'appel de la Commission des litiges dans son jugement samedi. Mais pour Lokeren, c'est bien lui qui doit réintégrer l'élite, a estimé son avocat Walter Van Steenbrugge mercredi.

Pour Walter Van Steenbrugge, le règlement de l'Union belge est clair. En cas de relégation disciplinaire d'un club, le nombre de clubs descendants diminuent et "comme la haute chambre d'appel de la Commission des litiges a tenu compte des résultats du FC Malines durant la saison écoulée (les Malinois sont promus en D1A, ndlr), le KVM doit être considéré déjà comme appartenant à la D1A et termine 16e. Lokeren est alors 15e de Jupiler Pro League et assure son maintien", selon l'interprétation de Maître Van Steenbrugge.