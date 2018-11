Tubize arrache la victoire en fin de match contre Roulers

L'AFC Tubize a engrangé trois points précieux samedi contre Roulers (3-2) lors de la 15e journée de D1B, la première de la seconde période. Les Sang et Or se sont imposés grâce à un but du Français Anthony Schuster à la 85e.

Tubize a démarré la rencontre tambour battant, marquant à deux reprises dans les premières minutes de jeu grâce à ses joueurs français, via Hugo Videmont (1-0, 10e) et Thomas Henry (2-0, 16e).

Les Roulariens n'ont pas abdiqué et sont revenus dans la partie avant le repos dans le sillage des réalisations de Saviour Godwin (2-1, 24e) et Kjetil Borry (2-2, 42e). Grâce donc à Schuster, sur une belle reprise en un temps à la 85e minute, Tubize a finalement émergé. Ce succès ne permet cependant pas encore aux troupes de Christian Bracconi d'abandonner la lanterne rouge mais, avec 12 points, elles reviennent à une longueur de leur adversaire du jour.

Vendredi, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-2 sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain. Samedi soir, Malines recevra Lommel alors que le Beerschot Wilrijk se déplacera à Westerlo dimanche.