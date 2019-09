Toujours pas de victoire pour Lommel qui partage contre Lokeren

Le dernier match de la 8e journée de la Proximus League de football s'est terminé par un partage entre Lommel et Lokeren (1-1) dimanche. Giorgi Beridze (7e, 0-1) a ouvert la marque pour les Lokerenois et Jonathan Hendrickx a égalisé sur penalty (29e, 1-1). Au classement, les deux équipes font du surplace: Lokeren reste 6e avec 6 points, deux de plus que Lommel, qui n'a toujours pas gagné un match.

Samedi, Oud-Heverlee Louvain avait conservé la première place en allant s'imposer au Beerschot (1-2). Lancé en profondeur, Mathieu Maertens avait ouvert la marque (20e, 0-1) et Yanis Mbombo avait doublé l'avance des Louvanistes (70e, 0-2). Sur penalty, l'Autrichien Raphael Holzhauser avait relancé les Anversois (72e, 1-2). Mais OH Louvain a tenu bon malgré l'exclusion de Thomas Henry (81e, deux jaunes). Le Beerschot (10 points) est 5e.

Au classement, l'OHL occupe la première position avec 19 points, deux de plus que l'Union Saint-Gilloise, qui a stoppé la série de cinq victoires consécutives de Virton (2-1). Pourtant, David Turpel (4e, 0-1) avait ouvert la marque pour les Luxembourgeois. Mais Teddy Teuma avait immédiatement remis les deux équipes à égalité en transformant un penalty accordé pour une faute d'Alexandre Lauriente sur Serge Tabekou (9e, 1-1). Casper Nielsen a inscrit le but de la victoire des Unionistes (62e, 2-1).

Au classement, Virton (15 points) recule en quatrième position derrière Westerlo (16 points), qui s'est imposé à Roulers vendredi (0-2) grâce à des buts d'Ambroise Gboho (49e) et Lukas Van Enoo (55e). Roulers, qui n'a pas encore gagné un match non plus, reste dernier (2 points).