Toujours pas d'accord entre Oosterzonen et le Lierse

Aucun accord ne devrait déboucher des négociations entre le club amateur d'Oosterzonen et l'ancien conseil d'administration du Lierse ce jeudi soir. C'est du moins ce qu'a indiqué à Belga le président d'Oosterzonen, Stefan Van Lommel. Dans le même temps, le collectif de supporters 'Lierse Voor Altijd' et le Lyra, champion de provinciale 1 anversoise ont confirmé leur union.

"Les pourparlers battent leur plein mais il n'y aura pas d'accord ce jeudi soir. Nous n'avons pas l'intention de nous attarder pour autant et souhaitons conclure cette affaire au plus vite", a indiqué Van Lommel, qui nie avoir décidé d'une date limite. "'Lierse Voor Altijd' a souhaité qu'un accord soit trouvé avant le 1er juin, mais ce n'est pas possible. Nous avons vérifié ça avec l'Union belge de football (URBSFA)."

L'article B303.13 du règlement de la fédération stipule qu'un changement de nom ne pourra rentrer en vigueur que si la demande est soumise avant le 1er juin, ou qu'un nouveau club du SK Lierse soit en cours de création au Lisp.

Entre temps, la collaboration entre le Lyra et Lierse Voor Altijd est de plus en plus concrète. Mercredi soir, les 29 représentants du Lyra ont approuvé à l'unanimité le changement de statut, de nom ainsi que l'ancrage de la participation des supporters du Lierse. "K. Lyra TSV participe pleinement au projet de développement de la ville et de la région en s'investissant dans le K. Lyra-Lierse S.K", a communiqué le club jeudi.

Le Lierse continuera à jouer à Berlaar. Un retour à Lierre est à l'ordre du jour mais pas encore réalisable pour le moment, "compte tenu de l'ambiguïté juridique et des difficultés financières liées au seul stade de Lierre (le Lisp)".