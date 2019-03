Timmermans sur le sort de Malines: "On est assez tranquilles, on sera en D1A l'année prochaine"

"Il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure": Johan Timmermans n'a pas paru inquiet quant au sort du KV Malines samedi soir après que le Malinwa ait obtenu, sur le terrain, son ticket pour participer à la prochaine saison de Pro League. Car si sportivement cette promotion est actée, des doutes entourent encore la montée effective des Sang et Or, impliqués dans le scandale des matches truqués.

Timmermans, qui avait présenté sa démission de son poste de président en novembre dernier, ne se fait pas de soucis à ce propos. "On est assez tranquilles. On reste calmes. Je crois d'ailleurs que les déclarations entendues cette semaines à Anvers du côté du Beerschot, avaient surtout pour but de nous déstabiliser avant le match retour de ce samedi. J'ai constaté qu'on a gagné le match donc on jouera en D1A la saison prochaine", a-t-il déclaré après la rencontre avant d'ajouter: "Une victoire assez méritée. On termine 1er de la saison régulière. On était l'équipe plus forte de D1B donc on mérite de monter."