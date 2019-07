Thomas Christiansen : "J'ai battu Pep Guardiola… au golf"

46 ans, barbe d’une semaine, propre sur lui, Thomas Christiansen prend ses fonctions à l’Union Saint-Gilloise : il est chargé de faire aussi bien, et même mieux, que Lukas Elsner, le coach à succès parti vers Amiens (Ligue 1) après avoir joué la montée en D1A et offert aux Jaune et Bleu leur première demi-finale de Coupe en 50 ans.

"Je connaissais déjà depuis longtemps le nom de l’Union St-Gilloise, car je suis un passionné de foot" explique Thomas Christiansen. "Je ne connaissais pas tous les détails mais pour mon dossier de candidature, j’ai fait des recherches, et j’ai découvert que c’était un club de tradition plusieurs fois champion. Je suis aussi venu à Bruxelles il y a deux ans avec mon club chypriote d’Apoel Nicosie : nous avions été battus deux fois 1-0 par Anderlecht en 8e de finale de l’Europa League. Mais les dirigeants se sont aussi renseignés sur moi… et plutôt bien : ils m’ont appris sur moi des choses… que je ne savais pas moi-même !" (rires)

Choisi parmi 300 candidats, et après audition des 15 rescapés de la short-liste, Thomas Christiansen exhibe un CV parsemé de quelques belles aventures. Comme chaque fois à l’Union, dont le propriétaire possède également le club de Brighton, le recrutement est basé sur… un algorithme statistique.

"Nous appliquons notre modèle aux joueurs mais aussi aux coaches : Elsner est passé par ce prisme, et ce fut un succès" explique Philippe Bormans, le CEO saint-gillois. "Mais il y a aussi l’aspect humain : Thomas nous a séduit par son charisme, son enthousiasme et sa capacité à gérer un groupe. Il n’a pas peur de s’engager dans un projet à long terme, car il sait que notre plan dépasse largement la D1B. Cette année, nous voulons joue le titre et monter : il y a un an, nous devions bâtir le projet de zéro, aujourd’hui nous sommes plus loin qu’il y a un an. Nous devons juste adapter le noyau : Percy Tau nous a quitté, et d’autres pourraient le faire car notre parcours a éveillé l’intérêt de clubs et stimulé les ambitions de certains. Mais nous allons bâtir une équipe plus forte que la saison passée."

Né au Danemark d’une mère danoise et d’un père espagnol, Thomas Christensen intègre à 18 ans l’équipe B de Barcelone où il côtoie un certain Pep Guardiola alors que l’équipe A est drivée par feu Johan Cruijff. Joueur, cet ex-attaquant finira co-meilleur buteur (avec Giovanni Elber, du Bayern) de la Bundesliga avec Bochum et grattera 2 sélections avec la Roja dirigée par Javier Clemente au milieu des années nonante.

"J’ai été éduqué dans la philosophie de Barcelone, et j’ai toujours cet ADN : mon premier maître était Johan Cruijff et je me suis aussi inspiré de la manière dont Guardiola a fait évoluer le tiki taka. À l’Union, je compte développer un jeu de possession et de circulation construit de l’arrière, même si le système du Barça n’est pas transposable tel quel : il faut s’adapter aux joueurs présents et au type de football local. J’ai aussi beaucoup d’admiration pour le jeu mobile prôné par Marcelo Bielsa, qui m’a succédé l’an passé à Leeds United en prolongeant mon travail."

Titré également à Chypre, où il a dirigé Larnaca et donc l’Apoel Nicosie, Christiansen aura comme T2 au Parc Duden Karel Geeraerts, engagé pour partager sa connaissance du football belge et assurer la communication vers le groupe en Français et en Néerlandais.

"Je suis ambitieux", poursuit Christiansen. "Je sais que la saison passée fut très bonne pour le club, mais je veux faire mieux : je veux donc jouer le titre ! Je crois en moi car je pense que le travail paie toujours. Partout où j’ai travaillé, j’ai eu le contrôle du vestiaire… et c’est capital : le relationnel constitue 70% des résultats, avec la tactique seule vous n’arrivez à rien. Je suis toujours direct et honnête avec les joueurs, et j’accepte qu’ils le soient aussi avec moi : chacun apprend de ses erreurs et c’est ainsi qu’on progresse. Comme coach, si le vestiaire ne vous suit pas, vous êtes mort."

Proche de Roberto Martinez, qu’il compte donc re-contacter d’ici peu en Belgique, Thomas Christiansen peut aussi exciper d’un carnet d’adresses du genre… sympa.

"Pep Guardiola ? Oui, j’ai son numéro de téléphone. Ce n’est pas qu’on s’appelle souvent, mais ça arrive. Récemment, on s’est vus en Espagne pour un tournoi de golf pour coaches et anciens joueurs. L’année passée, Pep m’avait battu, mais cette année je l’ai devancé… et terminé 2e du tournoi : j’avais eu le temps d’améliorer mon handicap !" (rires)

A notre connaissance, un duel Union-Manchester City n'est pas encore programmé...