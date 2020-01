Tenu en échec par Roulers, le Beerschot garde la tête de la 2e tranche

La 7e journée de la deuxième phase de la Proximus League a débuté vendredi par un partage entre le Beerschot et Roulers (1-1) Joren Dom (4e, 1-0)a ouvert la marque pour les Rats et Andrei Da Silva (74e, 1-1) a égalisé pour les Flandriens. Le Beerschot (12 points) reste premier de la seconde tranche de division 1B alors que Roulers (10 points) rejoint Lommel à la deuxième place.

S'il n'a pas eu de mal à bloquer le premier envoi du Beerschot (1e), Wouter Biebauw s'est incliné sur un tir de Dom (4e, 1-0). Le gardien roularien a failli se retourner une deuxième fois mais la reprise de Marius Noubissi a heurté le poteau (8e).

Après ce début alerte, les occasions de but ont été rares et Mike Van Hamel, le gardien des Rats, n'a pas eu un arrêt sérieux à faire.

A la reprise, Roulers a pris le jeu à son compte et sur la première occasion Jens Naessens, monté au jeu (49e), a décoché un tir bien trop faible (54e). A la recherche de l'égalisation, les Roulariens ont pris des risques, laissant pas mal d'espaces aux Anversois, qui n'ont jamais semblé capables d'en profiter. Par contre, Da Silva a trouvé la faille (74e, 1-1).

Le Beerschot a pris un coup sur la tête et un tir puissant de Saviour Goodwin passé au-dessus du but a failli l'assommer (87e).

Samedi à 17 heures, Westerlo (6e, 7 points) tentera de confirmer sa large victoire 0-4 à Lokeren contre Lommel (2e, 10 points). A 20h30, l'Union Saint-Gilloise (4e, 9 points), qui reste sur deux partages, affrontera OH Louvain (7e, 7 points). Le lauréat de la première phase n'a pris qu'un point sur neuf et a perdu sa première place au classement général au profit de Virton, qui compte un point de plus (36).

Dimanche à 16 heures, le club luxembourgeois (6e, 9 points) clôturera la journée contre Lokeren, qui n'a pas encore gagné un match (8e, 2 points). Le club de Daknam occupe également la dernière place au général (15 points) à six points de Lommel et Roulers. Les deux dernières places étant synonymes de playdowns pour le maintien ou la relégation (concernant un club) en fin de saison.