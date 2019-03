Tainmont : "Fier de marquer ce but ultra-important pour une montée méritée"

Après une saison très compliquée, Clément Tainmont a endossé le costume du super-heros pour offrir la promotion au KV Malines samedi en inscrivant le but de la victoire en finale retour de Proximus League. "Je suis soulagé et très fier d'avoir marqué ce but ultra-important", a-t-il réagi à notre micro après la rencontre. "La formule de cette D1B est un peu bizarre mais on a quand même réussi à respecter la logique. Sur la saison, on a montré notre suprématie du début à la fin. Cette montée est donc ultra-méritée."

L'ancien carolo s'est ensuite livré sur le plan personnel, lui qui n'a débuté que six matches de championnat cette saison. "Ma saison, je la résume de deux façons. Elle est tout d'abord décevante car j'ai eu très peu de temps de jeu. Aujourd'hui je crois que je fêtais mon anniversaire du sixième mois sur le banc sans démarrer un seul match (NDLR: il n'a plus débuté un match depuis le 26 septembre face à l'Antwerp en Coupe). Mais le fait d'être écarté m'a donné beaucoup de leçons. À force de travailler dans l'ombre et d'être près du groupe, j'ai peut-être été récompensé ce soir."

"Tout ce qui va se passer en coulisse, ce n'est pas mon problème. Sportivement, on a fait ce qu'il fallait", a conclu Tainmont à propos d'éventuelles sanctions que pourrait subir son club pour son implication dans l'affaire des matches truqués.