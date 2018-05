Stijn Vreven nouvel entraîneur du Beerschot Wilrijck

Stijn Vreven sera sur le banc de touche du Beerschot Wilrijk la saison prochaine. Le club de football de D1B l'a annoncé vendredi. Vreven revient des Pays-Bas, où il a officié du côté du NAC Breda, et succède à Marc Brys sur le banc des Anversois.

Stijn Vreven, 44 ans, a paraphé un contrat de deux ans avec le club de Proximus League (D1B) et sera présenté ce vendredi après-midi. Il avait repris le sort de Breda en janvier 2017, menant le NAC via les playoffs de la Jupiler League (D2) à l'Eredivisie (D1) la saison dernière. Le club de Breda a terminé 14e lors du dernier exercice.

"Je suis très heureux et fier de devenir le coach du KFCO Beerschot Wilrijk. Le choix a été assez facile pour moi", a déclaré Vreven. "Le caractère populaire de ce club me convient à merveille." Vreven sera accompagné de Will Still comme adjoint et de Patrick Nys comme entraîneur des gardiens. Le staff technique sera enrichi de Frank Dauwen, assistant et responsable du secteur défensif, et de Hernan Losada, en charge des attaquants. Ce dernier, qui a mis un terme à sa carrière en fin de saison, cumulera cette tâche avec celle d'entraîneur des espoirs.

Après avoir raté l'accession en Jupiler Pro League, battu par le Cercle en finale de la D1B, le club anversois a disputé le groupe B des playoffs II, qu'il a terminé à la 6e et dernière place. Quant à Marc Brys, il a pris la direction de Saint-Trond, où il succède à Jonas De Roeck.