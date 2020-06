Six jeunes joueurs de Metz prêtés à Seraing, promu en D1B

Le FC Metz, qui a terminé la saison 2019-2020 à la quinzième place de la Ligue 1, a annoncé ce lundi le prêt de pas mois de six joueurs au RFC Seraing dans le cadre du partenariat qui existe entre les deux clubs.

"Le club satellite du FC Metz accueillera dans ses rangs le gardien international U19 français Guillaume Dietsch, (19 ans), les défenseurs Yann Godart (international U19 de 18 ans) et Aboubacar Lô (20 ans), le milieu de terrain Sami Lahssaini (21 ans, formé au RFC Seraing), et les attaquants Georges Mikautadze (20 ans) et Amadou Dia N'Diaye (20 ans)", a précisé le club de Ligue 1 dans un communiqué.

Ces six joueurs ne tarderont pas à retrouver leurs anciens coéquipiers, puisque Metz débutera sa tournée estivale de matches amicaux face au RFC Seraing le 17 juillet. Les Grenats affronteront ensuite Charleroi, Gand et Malines, toujours dans le cadre de leur préparation.