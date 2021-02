Sans club l'été dernier, Milicevic rêve de monter avec Seraing : "Arrêter, c'était hors de question"

Danijel Milicevic, qui a fêté ses 35 ans le 5 janvier, a signé un contrat de deux ans en faveur du RFC Seraing le 14 octobre dernier après s'être retrouvé sans club au terme de la saison dernière.

Après avoir évolué en Belgique sous les couleurs d'Eupen, de Charleroi et de La Gantoise, le joueur suisse a donc choisi de relever un nouveau défi en D1B, avec l'ambition de remonter rapidement en Pro League.

Deux jours avant le match de Coupe de Belgique entre Seraing et le Standard au Pairay, nous vous proposons de prendre quelques nouvelles de Danijel Milicevic...

"J'avais à nouveau envie de fouler les pelouses belges, et faire grandir un club comme Seraing, qui a une belle histoire, c'est un beau projet, a souligné Danijel Milicevic au micro de la RTBF. Arrêter, c'était hors de question : je me sens très bien physiquement, et j'ai encore quelque chose à donner sur les pelouses ! J'aurai du temps ensuite pour penser à ma reconversion. J'avais terminé la saison dernière sur une bonne note à Eupen, mais la situation dans le monde entier n'est pas évidente. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont retrouvés en fin de contrat en juin, et il y en a encore beaucoup qui n'ont pas retrouvé de club. Je suis donc heureux d'avoir reçu l'opportunité de rejoindre Seraing. Après Eupen, je me suis entraîné à Lugano, mon club formateur en D1 suisse. J'étais aussi en discussion avec eux, mais ma volonté était de revenir en Belgique. Je compte continuer à vivre ici après ma carrière, du côté de Gand. J'ai passé les plus belles années de ma carrière là-bas, et j'aime bien cette ville. Mais j'ai aussi vécu à Nivelles et à Waterloo quand je jouais à Charleroi, j'ai connu Eupen, et maintenant, je me suis installé à Liège pour ne pas faire de trop longs trajets, surtout avec le trafic qu'il y a sur les autoroutes belges ! J'ai connu tous les coins de la Belgique."