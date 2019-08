Said Ahmed Said vient renforcer l'attaque de Lokeren

Le Sporting Lokeren, qui a manqué son début de championnat en D1B, a annoncé ce mercredi l'arrivée d'un nouveau renfort offensif sur son site internet officiel. Il s'agit de Said Ahmed Said, un attaquant italo-ghanéen prêté jusqu'à la fin de la saison par club portugais de Rio Ave, où il est encore sous contrat jusqu'en 2022.

Lokeren, relégué en D1B à l'issue de la saison dernière n'a marqué qu'un seul but et ne compte qu'un seul point après les trois premières journées et sa lourde défaite, 3-1, de dimanche passé à l'Union Saint-Gilloise.

Said, 26 ans, a été formé à l'Inter Milan. En 2011, il a rejoint Gênes, où il a effectué ses débuts avec les pros en 2013. Après quelques piges à Olhanense et Mantoue, il a rejoint le club croate d'Hajduk Split en 2016, pour y inscrire 29 buts et délivrer 18 passes assists en 89 matchs.

Il a ensuite rallié Rio Ave qui a déboursé 1,5 millions d'euros pour s'attacher ses services en janvier de cette année. Mais il n'a disputé que quatre rencontres en Liga NOS, marquant un but au Vitoria Setubal (1-3) le 18 mai, et espère bénéficier d'un temps de jeu très supérieur au Daknam.