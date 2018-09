Roulers tient sa première victoire contre le Beerschot-Wilrijk

Le dernier match de la 5e journée de la Proximus League a permis à Roulers de décrocher sa première victoire de la saison face au Beerschot-Wilrijk (2-1). Malgré la réduction du score par Marius Noubissi (85e, 2-1), Stijn De Smet (14e) et Saviour Godwin (66e) ont permis aux Flandriens de prendre la 3e place avec 6 points tout comme Malines, qui a partagé l'enjeu avec l'Union-Saint-Gilloise plus tôt dans la journée (2-2), OH Louvain et le Beerschot. L'Union Saint-Gilloise (4 points) et Tubize (3) ferment le classement.

Le match entre l'Union-Saint-Gilloise et le FC Malines (2-2) a été marqué par des incidents en toute fin de rencontre: le milieu malinois Lucas Bijker et l'attaquant unioniste Serge Tabekou ont reçu une carte rouge suite à une altercation et les entraîneurs adjoints Ramadane Abderrahmand (Union) et Fred Vanderbiest (FC Malines) ont également été priés de rejoindre les vestiaires.

Malines a ouvert le score sur penalty par Clément Tainmont (31e, 0-1). L'Union a renversé la situation par Youssouf Niakite (75e, 1-1) et Pietro Perdichizzi (82e, 2-1). Après les incidents, Malines a arraché son troisième partage par Gustav Engvall (90e+7, 2-2), qui était monté au jeu (85e).

Samedi, Westerlo a pris la tête du classement grâce à sa victoire 2-1 sur Tubize (2-1). Grâce à Lukas Van Eenoo (53e, 1-0) et Kurt Abrahams (68e, 2-0), les Campinois comptent dix points malgré la réduction du score par Thomas Henry (79e, 2-1). Accroché à domicile par Oud-Heverlee Louvain (1-1), Lommel descend à la deuxième place (9 points). Les Limbourgeois ont été menés à la marque sur un but de Samy Kehli (23e, 0-1) avant d'arracher le partage par Leonardo Rocha sur penalty (68e, 1-1).