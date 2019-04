Roulers se sauve à Lommel et condamne Tubize à la relégation

A l'issue de la 5e et avant-dernière journée des Play-offs III de football, Roulers a assuré son maintien en Proximus League (D1B) la semaine suivant sa victoire 0-1 à Lommel dimanche. Kingsley Madu a marqué le seul but du match vingt minutes à l'avance. Tubize, qui s'est incliné 0-3 face à Oud-Heverlee Louvain vendredi, est maintenant à cinq points de Roulers (22 et 17) et ne peut plus éviter la dernière place et la relégation en division 1 amateurs.

Désormais la relégation de Tubize ne pourra plus être évitée que sur tapis vert. Le club brabançon wallon, qui évoluait depuis onze ans au niveau professionnel, doit espérer une dégradation du FC Malines à la suite de l'affaire des matchs truqués (Footbelgate) pour rester au niveau du football professionnel belge.