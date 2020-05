Roulers n'obtient pas sa licence, Seraing évoluera en D1B

La Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS) faisait patienter Roulers depuis quelques jours. Le dossier était analysé avec minutie. Ce lundi après-midi, la sentence est tombée : le club roularien n'obtient pas sa licence pour pouvoir évoluer en D1B la saison prochaine.

Roulers a dû se battre contre la faillite toute la saison et n'a pas pu remplir les garanties financières demandées par la Commission des licences. Il manquait des preuves du paiement des salaires, des assurances, des impôts et des cotisations ONSS. Au Schiervelde, il n'y avait d'ailleurs plus aucun entraîneur diplômé.

Après cette annonce et la faillite de Lokeren, un siège se libère donc pour Seraing en D1B. Le club sérésien avait lui obtenu son précieux sésame lundi dernier.