Roulers et Malines partagent (2-2)

Après le partage entre Beerschot-Wilrijk et Westerlo (1-1) vendredi, la première rencontre de samedi entre Roulers et le FC Malines s'est également terminée par un nul (2-2). A 20 heures 30, Lommel reçoit Tubize. Dimanche, 16 heures, l'Union Saint-Gilloise et OH Louvain clôtureront la deuxième journée du championnat de Belgique de division 2.

Gino Van Kessel (5e, 1-0) a ouvert la marque pour les Roulariens. Clément Tainmont (34e, 1-1) et Igor de Camargo (68e, 1-2) ont relancé les actions malinoises. Mais Thiebaut Van Acker (74e, 2-2) a renvoyé les Malinois avec un deuxième partage après celui concédé à OH Louvain samedi dernier.

Avec deux points, les Malinois sont 4e et Roulers (1 point) 7e. Westerlo (4) est premier.