Proximus League : Lokeren menacé de suspension à cause de ses dettes

Lokeren a été menacé de suspension de ses activités par la Fédération belge, suite à l’accumulation de dettes envers la Fédération belge et de Voetbal Vlanderen, la ligue flamande. Pour le club jouant actuellement en Proximus League, le championnat de D1B, l’avenir s’annonce sombre. A l’incertitude financière et l’arrivée récente de Louis de Vries à la présidence s’ajoute l’incertitude sportive. En effet, les Waeslandiens doivent remporter les play-downs de D1B pour éviter d’être relégués en D1 amateurs.

Il reste même possible que la série contre Roulers n’aille pas à son terme. Lokeren risque la suspension par la Fédération belge, ce qui entraînerait une série de défaites par forfaits pour Lokeren. Les instances fédérales ont mis en demeure le club waeslandien, après n’avoir reçu aucune réponse à leur lettre recommandée. Si aucun paiement n’est effectué pour le 11 mars, la fédération pourra décider de suspendre les activités du club.

Entre-temps, les joueurs et entraîneurs ne sont plus payés et ne se sont pas présentés à l’entraînement ce jeudi. Ils menacent le président Louis de Vries de ne plus s’entraîner s’il ne rembourse pas les dettes du club. Mais l’espoir de toute issue heureuse semble avoir disparu. Il est probable que le club, né de la fusion du Racing et du Standaard Lokeren en 1970 ait joué son dernier match le 28 février dernier contre le Beerschot (0-2). Le matricule 282 doit fêter ses 50 ans d’existence en juin.