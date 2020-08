Proximus League – Les espoirs du Club Bruges joueront leurs matchs de D1B à Lokeren

L’équipe espoir du Club Bruges, qui jouera cette saison en Proximus League (D1B), disputera ses matchs à domicile au stade du Daknam, siège du club amateur SC Lokeren-Tamise et ancien stade du Sporting Lokeren. Le premier match programmé dans ce stade sera face à Lommel, le 30 août à 20h00, à l’occasion de la 2e journée de compétition.

Afin d’organiser un championnat de D1B à huit équipes, en plus du Lierse Kempenzonen, qui était le seul club amateur restant avec une licence professionnelle, l’équipe espoir du Club Bruges a été ajoutée à la série. Les U23 des Blauw & Zwart ont été choisis sur la base de critères sportifs, à savoir le classement de la licence jeunes et le classement final dans la série des espoirs. Pour rappel, le Club Bruges a été désigné champion la saison dernière.

Mardi, Bruges a confirmé que le "Club NXT", comme il appelle son équipe espoir, jouera ses matchs à domicile au Daknam cette saison.

Le directeur sportif Roel Vaeyens a donné plus d’informations sur le site du Club. "Nous sommes très reconnaissants à la ville de Lokeren et au club fusionné SC Lokeren-Tamise que le Club NXT puisse utiliser l’excellente infrastructure à Daknam cette saison pour y jouer ses matchs de D1B à domicile. Cette collaboration permet au Club Bruges d’organiser ces matchs dans un cadre professionnel. Nous attendons avec enthousiasme le début de la compétition et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que Club NXT apporte une contribution sportive, y compris le fair-play, à la compétition de D1B dans laquelle nous voulons développer davantage nos jeunes talents à un niveau de compétition plus élevé."