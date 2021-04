Promue en D1A, l'Union Saint-Gilloise se sépare de six joueurs

L'Union est champion et retrouve la Division 1 en battant le RWDM - Division 1B - 14/03/2021 L’Union l’a fait. En battant le RWDM 2-1 ce samedi au Parc Duden dans le derby de la Zwanze comptant pour la 23e journée de D1B, les hommes de Felice Mazzu sont champions en D1B et remontent parmi l’élite la saison prochaine. Un retour en D1A attendu depuis 1973. L'équipe de Felice Mazzu est en tête de la 1B Pro League avec 59 points et ne peut plus être rejointe par Seraing, 2e avec 39 points.