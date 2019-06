C’est ainsi que les joueurs de l’équipe nationale luxembourgeoise ( Anthony Moris , Kevin Malget et Dave Turpel ) reprendront le chemin des terrains un peu plus tard. Edisson Jordanov et Filip Bojic , de retour d’un voyage à l’étranger, devaient rejoindre le groupe dans la journée.

Premier entraînement pour l’Excelsior Virton - © Tous droits réservés

Pour les remplacer, l’homme d’affaires luxembourgeois, Flavio Becca, fait confiance à son nouveau coach, l’Allemand Dino Toppmöller qui a coaché depuis trois ans le F91 Dudelange. Ce dernier emmène avec lui plusieurs joueurs (Malget, Prempeh, Jordanov, Cruz (?), Couturier et Turpel) auxquels s’adjoignent des éléments en vue de la BGL Ligue : Samir Hadji (ex-Fola Esch mais formé à Nancy), Marwane Benamra (ex-Mondorf, issu de l’école de l’OL), et Filip Bojic (ex-Pétange). L’Allemand Maximilian Jansen (Sandhausen), Glenn Claes (Lommel et 120 matchs en D1A avec Malines) et le défenseur de Roulers, Fazli Kocabas, débarquent aussi en Gaume.

De l’équipe championne la saison dernière ne subsistent que les deux gardiens -Moris et Dupire-, François, Angiulli, Lauriente, Lazaar, Prudhomme, Soumare et Vercauteren. C’est donc avec un nouvel effectif que l’Excelsior aborde cette première saison chez les pros dans l’espoir de terminer dans le top 6 et surtout d’éviter la relégation. Côté infrastructure, le club envisage de se doter d’un nouveau stade. Mais pour respecter l’échéance d’octobre 2020, il compte porter la contenance de ses installations actuelles à 8000 places.