Pour l'Union belge, le match entre Virton et le Beerschot doit se jouer

Aux yeux de l'Union belge de football, le match de D1B entre Virton et le Beerschot doit bel et bien se tenir dimanche sur le coup de 16 heures. Le porte-parole de l'URBSFA l'a assuré vendredi. Cette rencontre de la 23e journée de Proximus League, jouée le 21 février, avait été annulée et la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) avait décidé au début du mois de juin qu'elle devait être rejouée.

"Dans l'état actuel des choses, la dernière décision, celle de la CBAS, indique que le duel doit avoir lieu", a déclaré Pierre Cornez, porte-parole de l'Union belge.

Le club gaumais, dont les joueurs se sont exprimés dans la presse en se disant +otages de la direction+, doit donc affronter les Anversois pour le replay d'un duel dont l'issue ne changera actuellement rien au classement. Il aura également lieu quelques jours avant la finale retour de Proximus League, le principal objectif du Beerschot.

Vendredi dernier, l'Excelsior Virton a annoncé avoir assigné l'URBSFA et la Pro League afin d'obtenir le report du début des championnats de D1A, D1B, D1 Amateur et D2 Amateur, ainsi que de la Croky Cup. En fin de communication, le RE Virton a ajouté demander la suspension du match contre le Beerschot, "jusqu'à ce qu'il présente - éventuellement et à nouveau - un intérêt sportif (en fonction des décisions de justice qui seront adoptées par ailleurs)".

Pour que ce match puisse hypothétiquement représenter un intérêt sportif, Virton doit avant tout obtenir gain de cause quant à l'obtention de sa licence pour le football professionnel.

Les 'Rats' du Beerschot affronteront OHL le 2 août en finale retour de la Proximus League, dont le vainqueur décrochera son ticket pour la D1A. Le Beerschot s'était imposé 1-0 à l'aller, avant que la pandémie de coronavirus ne mette le monde du sport à l'arrêt.