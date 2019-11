Oud-Heverlee Louvain et l'Union convoqués le 12 novembre pour le match arrêté

Oud-Heverlee Louvain et l'Union Saint-Gilloise ont été convoqués pour le mardi 12 novembre (13h00) par l'Union belge de football suite à l'arrêt de la rencontre entre les deux équipes, vendredi, en raison d'une panne de courant.

En raison d'une panne de courant dans le stade Den Dreef, le choc de la Proximus League entre OHL et l'Union a été arrêté après 54 minutes. Après quatre interruptions, pour arriver à l'attente maximale de 30 minutes, l'arbitre Vermeire a renvoyé définitivement les deux équipes au vestiaire. Les conséquences de cette décision ne sont pas encore claires. Les Louvanistes risquent de perdre le match par forfait s'il s'avère qu'ils sont responsables de la disparition de la lumière dans le stade. OHL a chargé le gestionnaire de réseau Fluvius d'enquêter sur les causes de la panne et est convaincu qu'elle est liée à une panne de courant survenue dans l'avenue Cardinal Mercier, la rue dans laquelle se trouve le stade. Dans ce cas, le match pourrait être rejoué ultérieurement.

La décision appartient à la Commission des litiges d'appel. Les deux équipes ont reçu une convocation pour le 12 novembre. La décision ne tombera donc pas, en principe, avant la dernière journée de la première période, le 8 novembre. OHL est à la lutte avec Virton, son adversaire lors de la dernière journée, pour le gain de la tranche.

Une décision de la Commission des litiges d'appel ne peut ensuite être contestée que devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS).