Onur Kaya et Mathieu Cornet signent au FC Malines

Le KV Malines a confirmé mardi les transferts du milieu de terrain Onur Kaya, en provenance de Zulte-Waregem, et de l'attaquant Mathieu Cornet.

Kaya, 32 ans, arrivera le première août en provenance de Zulte Waregem et a signé un contrat de trois ans derrière les casernes. Cornet, 27 ans, quitte un autre club de D1B, Roulers, et a signé un contrat de deux ans chez les Malinois.

Kaya jouera ce weekend encore avec Zulte Waregem face à Waasland-Beveren pour la première journée de Jupiler Pro League. À partir du 1er août, le milieu belgo-turc rejoindra définitivement le noyau A de Malines. Avec l'arrivée du milieu de terrain expérimenté, le KV Malines réagit aux problèmes rencontrées par sa nouvelle recrue Franck Berrier. Ce dernier est sur la touche à cause de problèmes cardiaques.

Kaya, meilleur passeur de 2016, évolue depuis janvier 2015 à Zulte Waregem. En 144 matches, Kaya a inscrit 14 buts et donné 38 assists pour le Essevee. Auparavant, il a défendu les couleurs de Lokeren, Charleroi et de Vitesse Arnhem, aux Pays-Bas. Au total, le milieu de terrain compte 230 rencontres en Jupiler Pro League et 75 matches en Eredivisie.

Avec Mathieu Cornet, les Malinois accueillent un attaquant qui connaît bien la Proximus League. Le jeune produit du Standard a joué ces dernières saisons pour Virton, le KV Ostende, l'Antwerp en Roulers. En 116 rencontres de Division 1B, le buteur a planté 36 roses.