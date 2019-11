OHL – Union St-Gilloise arrêté suite à des problèmes d'illumination

Plusieurs coupures de courant ont interrompu le duel entre OH Louvain et l’Union St-Gilloise vendredi soir lors de la 12e journée du championnat de D1B. Des soucis d’illumination qui ont contraint l’arbitre à interrompre la rencontre à quatre reprises puis à l’arrêter définitivement. Le score était de 0-0.

Le règlement de l'Union belge de football prévoit qu'un match est définitivement arrêté après une interruption de 30 minutes. Le club d'OHL a fait savoir que la rue du stade avait été victime d'une panne de courant dans la matinée et que celle-ci serait à l'origine des problèmes survenus au stade den Dreef en soirée.

Ce duel était très important dans la course à la victoire de la première tranche qui se termine dans deux journées.

Avant cette rencontre, OH Louvain était en tête du classement avec 25 points soit trois de plus que l’Union qui occupait la 4e place. Virton (24 pts) et Westerlo (22 pts) pourraient tirer profit de cette situation.