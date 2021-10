Mouscron : après Scifo, Mbo et Emile Mpenza prennent aussi la porte

L'aventure de Mbo Mpenza à l'Excel Mouscron s'arrête ici. Quelques jours après le départ du coach Enzo Scifo, c'est autour du directeur sportif de l'Excel Mbo Mpenza de recevoir son C4.

"L’ancien Diable Rouge n’a pas répondu aux attentes de la direction du club", a écrit Mouscron sur son site internet au lendemain de la défaite 3-0 contre Lommel.

"Avec des résultats sportifs qui ont plongé le club dans les abîmes de D1b, la direction se devait de réagir et de prendre une décision forte. C’est chose faite", écrit encore le club.

Mpenza avait été nommé "directeur du football' en juin dernier et voulait prioritairement travailler sur le développement des jeunes.

Son frère Emile Mpenza, qui avait intégré le staff d’Enzo Scifo, a lui aussi été remercié.

Pour pallier le départ de Mbo Mpenza, l'Excel Mouscron a fait appel à un homme de la maison, Philippe Saint-Jean. Il sera chargé "de remettre le projet sur les rails et s'applique actuellement à former un staff technique capable d'atteindre cet objectif. Il aura en charge la destinée sportive du club en poursuivant le travail effectué sur la formation comme il l'a toujours fait depuis des années pour le Royal Excel Mouscron", souligne encore le club mouscronnois.

L'Excel Mouscron n'a pas encore remporté le moindre match en D1B Pro League et occupe la 8e et dernière place du classement avec 2 points à six longueurs de Molenbeek, 7e (8 pts), qu'il reçoit vendredi et à sept longueurs de Virton, 6e (9 pts).