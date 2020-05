Mazzu à l'Union : "L'objectif c'est la montée, sinon rien !"

Felice Mazzu a donc rejoint l’Union. Une union scellée aujourd’hui via un contact direct avec la presse télévisuelle, avec des caméras à distance les unes des autres, confinement oblige.

"J’attendais un projet ambitieux", précise l’ancien entraîneur de Genk au micro RTBF d’Erik Libois. "Mais j’ai attendu sereinement. Avec la période particulière que nous vivons, il fallait de toute façon être patient. Le contact avec l’Union date d’il y a deux mois, j’ai attendu d’être prêt avant de donner mon accord".

Chantier du Standard ?

Souvent cité au Standard, Mazzu élude la question d’une approche de la part des Liégeois : "Peut-être, peut-être pas, le plus important c’est d’être ici. Un club avec une histoire, un projet, une envie. Des paramètres pour développer une énergie positive. J’ai voulu réfléchir et être serein. Et quand je fais cette balance, elle est positive. La proximité avec Bruxelles la nostalgie du White Star, l’histoire du club, je suis bien dans ma peau ici. Je ressemble à l’Union, c’est un public chaleureux positif, qui aime chanter. Je connais l’air de "Bruxelles ma ville" mais pas encore les paroles. C’est aussi un club ambitieux, je voulais être heureux avec un projet dont j’avais envie".

Ambitions claires : la D1A !

"Je suis un coach qui a envie de coacher de manière positive et en amenant une équipe le plus haut possible. L’objectif c’est la montée, sinon rien ! C’est courageux de ma part d’accepter cela clairement. Ça fait 2 ans qu’on a cette ambition ici. Ça m’agrée car les deux seront libres si ça ne fonctionne pas. Mais j’y crois donc ce n’est pas de la pression. Je fais ce métier pour atteindre le meilleur possible".

Un pas en arrière ?

"Ce que pensent les gens, ça m’importe peu. Seuls les avis de mon entourage comptent. Ça n’a pas d’importance. J’aime les projets, la construction. Avec le corona ce ne sera pas évident. Je dois avoir une réunion, l’avis des médecins va être important. Le football est un sport de contact, mais c’est le cas de tous les clubs. Je viens avec une vision commune. Il y a de la qualité. Comme dans les toutes équipes il y aura des changements en fonction des moyens et de la période particulière".

La différence entre le Mazzu d’aujourd’hui et celui d’hier ?

"J’ai 6 kilos en moins, c’est la seule différence entre le Mazzu de Genk et celui d’aujourd’hui !".