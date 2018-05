Marc Grosjean n'entraînera plus l'Union la saison prochaine

Le club de l'Union Saint-Gilloise a indiqué mardi qu'il se séparait de son coach Marc Grosjean. Les deux parties se sont quittées d'un commun accord. L'entraîneur de 59 ans était à la tête du club emblématique de Bruxelles depuis l'été 2015. Il a guidé l'Union vers une sixième place lors de sa première saison au club, dans l'ancien format de la deuxième division. Lors des deux saisons précédentes, il a permis aux Apaches de finir à la quatrième position en D1B.

Lors des play-downs de cette saison, il a sauvé l'Union de la relégation en finissant 3e, devant Tubize, qui est descendu en première division amateurs. Le Liégeois, qui a évolué comme joueur sous les couleurs de Seraing et du KRC Malines, a poursuivi sa carrière en tant qu'entraîneur. Il a été actif au plus haut échelon national à La Louvière, Mons et Anvers, mais a également été coach de l'UR Namur, du RFC Liège, d'Eupen ou encore du FC Brussels.