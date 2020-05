Manchester City souhaite la bienvenue "dans la famille" à Lommel, racheté par CFG

Le SK Lommel (D1B) a officiellement été racheté par CFG, City Football Group, propriétaire de Manchester City et de nombreux autres clubs à travers le monde, ont confirmé les principaux intéressés ce lundi.

La semaine dernière, le SK Lommel avait obtenu ses licences 1A et 1B pour la saison 2020-2021 alors que ce dossier semblait très mal embarqué (permis de travail manquants, salaires impayés, absence de budget, arriérés de sécurité sociale et de TVA et assurances manquantes...).

Le club limbourgeois intègre donc la galaxie CFG, qui se définit comme le "premier propriétaire et exploitant privé de clubs de football au monde."

Outre Manchester City, CFG possède également le New York City FC aux États-Unis, le Melbourne City FC en Australie, le Yokohama F. Marinos au Japon, le Montevideo City Torque en Uruguay, le FC Gérone en Espagne, le Sichuan Jiuniu FC en Chine et le Mumbai City FC en Inde.

Le nouveau conseil d'administration du club comprendra Paul Kerkhofs, président de la Fondation à laquelle CFG a acquis la majorité du club.

"Nous sommes ravis que City Football Group ait choisi d'acquérir Lommel et d'assurer l'avenir de notre club. Nous sommes extrêmement impressionnés par leur philosophie, leur parcours et leur approche et nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire avancer le club", a déclaré Paul Kerkhofs dans le communiqué commun des deux entités.

"Lommel est reconnu pour sa solide académie et l'accent mis sur le développement des jeunes. Nous avons été attirés par la culture de Lommel, ses installations d'entraînement et son engagement en faveur du développement des jeunes. Nous sommes impatients de tirer les enseignements de leur approche et d'aider le club à évoluer dans les mois et les années à venir, a détaillé Ferran Soriano, directeur général du City Football Group. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de notre stratégie à long terme visant à être présents dans les principaux pays de football, à pratiquer un beau football et à développer les talents."

"Nous sommes heureux d'accueillir le SK Lommel au sein du City Football Group et de travailler avec les supporters et la ville pour développer le club, a poursuivi Ferran Soriano. La Belgique est l'un des meilleurs pays d'Europe en matière de football, comme en témoignent le succès de l'équipe nationale et le développement de joueurs de classe mondiale, dont certains que nous connaissons très bien, comme Kevin De Bruyne et Vincent Kompany."

Kevin De Bruyne est toujours un pion essentiel de Manchester City, tandis que Vince The Prince a passé onze ans au club avant de revenir cette saison à Anderlecht.