Malines s'impose à Oud-Heverlee Louvain et prend la tête de la deuxième tranche

Malines s'est imposé sur la pelouse d'Oud-Heverlee Louvain (1-3) en ouverture de la 19e journée de Proximus League vendredi. Les Malinois s'emparent par la même occasion de la tête de la deuxième tranche en attendant le duel au sommet de dimanche entre l'Union Saint-Gilloise et le Beerschot Wilrijk (16h00).

Malines a rapidement ouvert le score grâce à une réalisation de de Camargo dès la quatrième minute de jeu. Oud-Heverlee réagissait toutefois peu de temps après la demi-heure de jeu et égalisait par l'entremise de Hirst (32e). En toute fin de première période, le Louvaniste Hubert était exclu suite à une deuxième carte jaune reçue à une minute du repos.

Les Malinois profitaient de leur supériorité numérique dès l'entame de la deuxième mi-temps. Swinkels (49e) redonnait, en effet, l'avantage aux visiteurs avant que de Camargo (61e) n'inscrive son deuxième but de la soirée une minute après l'heure de jeu.

Samedi, Lommel reçoit Roulers (17h00) tandis que Westerlo se déplace à Tubize (20h30). Le choc de cette journée aura lieu dimanche (16h00) entre l'Union Saint-Gilloise et le Beerschot Wilrijk.

Au classement général, Malines creuse l'écart en tête avec 41 points, soit sept de plus que le Beerschot Wilrijk et dix de plus que l'Union Saint-Gilloise. En ce qui concerne la deuxième tranche, les Malinois (onze points) se situent également à la première place en ouverture de la cinquième journée. Le Beerschot Wilrijk suit avec dix unités. L'Union en compte sept, Tubize six, Roulers et Westerlo quatre, OHL et Lommel trois.