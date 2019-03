Malines promu en Pro League après son succès face à Beerschot-Wilrijk

Un an après avoir fait la bascule, le KV Malines a regagné le droit de remonter en Pro League samedi après-midi au terme de la finale de D1B qui l'opposait à Beerschot-Wilrijk. Les Sang et Or se sont imposés 2-1 devant leur public lors du match retour de cette finale et ont donc pris le dessus sur les Anversois avec qui ils avaient partagé 0-0 au match aller. Ils sont donc champions de D1B.

C'est un but de Clément Tainmont à la 88e minute qui a délivré les Malinois après une rencontre riche en émotions. Beerschot-Wilrijk n'est en effet pas passé loin de créer l'exploit. En infériorité numérique depuis la demi-heure de jeu suite à l'exclusion de Marius Noubissi, les Anversois avaient répondu au but d'ouverture de Nikola Storm (46e) en transformant un penalty grâce à Dante Vanzeir (64e). Barricadés derrière, ils sont parvenus à résister longtemps aux Sang et Or mais ont fini par craquer dans les dernières minutes de la rencontre.

Malines s'était qualifié pour cette finale en remportant la première période du championnat de D1B et avait terminé deuxième de la deuxième période juste derrière Beerschot-Wilrijk.

Sportivement, la saison est donc plus que réussie pour le Malinwa qui s'est également qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique. Les ennuis judiciaires pourraient cependant ternir ces belles prestations. Malines est en effet inquiété dans l'affaire des matches truqués et ses exploits sur le terrain pourraient se révéler inutiles.