Malines continue avec Dennis van Wijk

Dennis van Wijk sera encore l'entraîneur du FC Malines la saison prochaine. Le Néerlandais de 55 ans et son assistant Frederik Vanderbiest ont prolongé jusqu'en juin 2019 et vont "relever le défi de ramener le club le plus rapidement possible en D1A". Pour le technicien, ce projet "a été décisif", pouvait-on lire sur le site du club de football.

Van Wijk est arrivé Achter de Kazerne fin janvier, succédant à Aleksandar Jankovic. Il n'est toutefois pas parvenu à éviter la descente en D1B au club. Au terme de la phase classique, le Malinwa comptait le même nombre de points qu'Eupen mais les Pandas possédaient une meilleure différence de buts (-17 contre -18). Ce sera la première saison des Malinois dans l'antichambre du football belge depuis 2006-2007.

"J'ai eu de bonnes discussions avec la direction, a dit Van Wijk. Le nouveau projet du club me plait énormément et je veux y contribuer."

Van Wijk a prouvé à de nombreuses reprises qu'il était capable de hisser une formation à l'échelon supérieur. En effet, il l'a déjà fait avec Ostende (1998), Roulers (2005), Mons (2011), Charleroi (2012) et Westerlo (2014). Le technicien a aussi officié au Cercle de Bruges, à Saint-Trond, à l'Antwerp, au Beerschot Wilrijk et à l'OHL.