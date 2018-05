Malgré les difficultés, "Le Lierse va terminer sa saison" assure son CEO Jan Van Elst

Malgré le refus de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) de lui octroyer un délai supplémentaire concernant sa licence pour le football professionnel, le Lierse terminera sa saison. "Qu'importe l'issue, nous terminerons la saison", a déclaré le CEO du club anversois de football Jan Van Elst lundi.

Le comité de direction du club avait déjà annoncé la nouvelle ce lundi matin aux joueurs alors qu'un entraînement était prévu. "Nous avons parlé au groupe. La plupart veulent encore jouer, par respect pour les fans", a dit Van Elst. "Les joueurs se sont engagés à jouer tous les matches. Nous voulons donner aux supporters un adieu au football professionnel digne de ce nom lors de la réception de Waasland-Beveren (11 mai)."

Même s'il sait pertinemment bien que le dossier de son club n'est pas complet, Jan Van Elst veut garder espoir. "Tant qu'il n'y a pas de décision, l'espoir perdure. Mais la Proximus League semble loin pour le moment et les chances d'y rester sont très minces."

Le matricule N.30 communiquera plus tard quant à la suite de la procédure. "Tout va dépendre de notre actionnaire Maged Samy. Va-t-il choisir de liquider le club ou de continuer en série amateurs et chercher une solution? Je crains que la décision ne soit plus de notre ressort."

Jan Van Elst n'a pas voulu pointer d'éventuels coupables mais a reconnu que le Lierse a peut-être misé sur le mauvais cheval. "Wadi Degla a parié sur David Nakhid, qui paraissait être le candidat idéal, et a donc arrêté les discussions avec les autres intéressés. A posteriori, c'est dommage car c'est le Lierse qui est victime de tout ça", a ponctué Van Elst.

Le Lierse, 5e du groupe A des playoffs II, doit encore jouer à Mouscron (08/05), contre Waasland-Beveren (11/05) et à Zulte Waregem (18/05).