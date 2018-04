Lourdes amendes pour le Cercle et le Beerschot suite aux incidents de la finale de D1B

La commission des litiges de la fédération belge de football (URBSFA) a infligé de lourdes amendes mardi au Cercle Bruges et au Beerschot Wilrijk. Le 10 mars, des incidents avaient émaillé la finale pour la montée en D1A. Les Brugeois devront verser 5.500 euros et les Rats 3.000.

Dans leurs rapports, le délégué au match et de l'arbitre Alexandre Boucaut ont mentionné plusieurs incidents: usage excessif de la pyrotechnie, invasion du terrain par les supporters, bagarres après le match, manque d'organisation et disparition soudaine des ramasseurs de balles pendant le match. Cela a incité le parquet à sanctionner les deux clubs. Le procureur fédéral Ebe Verhaegen a réclamé 3.000 euros pour le Cercle et 1.500 pour le Beerschot. Un match à huis-clos ne faisait pas partie de l'éventail des sanctions.

Les deux parties ont été entendues, mais n'ont pas pu compter sur la clémence de la commission des litiges. Ils ont reçu une amende de 1.500 euros pour usage excessif d'engins pyrotechniques et 1.500 euros pour les bagarres des supporters. En plus de ces 3.000 euros, le Cercle s'est vu ajouter 2.500 euros pour l'organisation défectueuse.

Les deux clubs peuvent interjeter appel.