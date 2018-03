Losada arrêtera sa carrière en fin de saison et entraînera les espoirs du Beerschot

Hernan Losada vit ses derniers mois en tant que footballeur professionnel. Le milieu de terrain argentin de 35 ans prendra part aux playoffs 2 avec le Beerschort-Wilrijk et mettra ensuite un terme à sa carrière, a fait savoir son club mardi.

Losada est l'un des hommes forts du Beerschot-Wilrijk depuis ces trois dernières saisons. Les Anversois ont manqué de peu la montée en Jupiler Pro League s'inclinant en finale de la Proximus League face au Cercle de Bruges. Losada occupera dès la saison prochaine une nouvelle fonction au sein du club anversois. Il deviendra entraîneur des espoirs.

"J'ai vécu tellement de moments fantastiques ici. Le lien avec les supporters, c'est quelque chose d'unique. J'ai la possibilité de continuer à travailler au sein du club, qui est dans une phase de professionnalisation grâce aux nouveaux investisseurs. C'est une opportunité unique de rester avec le club et pour les aider. Ce sera en tant que coach des espoirs et membre de la commission technique", a annoncé le milieu de terrain.

Beerschot-Wilrijk joue dans le groupe B des playoffs 2 contre l'Antwerp, Saint-Trond, Ostende, Lokeren et Eupen contre qui l'Argentin fera ses adieux le 19 mai. "J'espère qu'il y aura le plus de monde possible dans les tribunes, parce que l'objectif est de remercier tout le monde. Merci pour ces nombreux bons moments et pour le soutien pendant toutes ces années", a précisé l'Argentin.

Hernan Losada a débuté sa carrière en 2003 à l'Independiente, dans son pays. Il a également joué pour le club chilien Universidad de Chile, le Germinal Beerschot, Anderlecht, Heerenveen, Charleroi, Beerschot AC et le Lierse. En juin 2015, il a signé un contrat avec le Beerschot-Wilrijk, avec lequel il a décroché la promotion à deux reprises.