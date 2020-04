Lokeren remercie ses supporters, joueurs et entraîneurs

Finale 2012 : Lokeren - Courtrai - Coupe de Belgique 2012 - 26/03/2018 Lokeren a remporté la Coupe de Belgique en battant Courtrai 1-0. Les Waeslandiens étaient pourtant réduits à 10 depuis la 19ème minute suite à l'exclusion de Benjamin De Ceulaer. C'est le premier titre de l'histoire de Lokeren qui ira donc en Coupe d'Europe pour jouer le 4e tour qualificatif de l'Europa League. Devant 34.950 personnes, cette finale inédite a débuté sur les chapeaux de roue, Nfor manquant l'ouverture du score sur un centre de Chavarria dès la 1-ère minute. Harbaoui fut plus habile dans l'autre rectangle après une sortie manquée de Keet devant Taravel, qui permit à ce dernier de servir Harbaoui, signalé en position hors-jeu (4-ème). A juste titre, mais de peu. Une autre décision du corps arbitral fut en définitive le fait le plus saillant et le plus controversé de la 1-ère mi-temps: l'exclusion par M. Nzolo de De Ceulaer à la suite d'une altercation confuse avec Capon à la 20-ème. Le spectacle jusque là digne d'une finale de coupe, baissa forcément d'un ton, jusqu'à la mi-temps du moins. Il allait en effet remonter à la reprise. Nfor, dont la reprise de la tête de près à la 1-ère minute n'avait pas pris la bonne direction, cadra en revanche parfaitement du pied à la 55-ème. Un réflexe permit cependant à Copa de sauver la mise. Veselinovic frappa du crâne en direction du but de Lokeren à la 65-ème, mais a côté, et Harbaoui, au-dessus, de l'autre côté, 2 minutes plus tard. C'est pourtant l'ancien buteur d'Oud Heverlee qui arracha la décision au profit de Lokeren en lobant joliment Keet à la 78-ème.