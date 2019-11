Lokeren met un terme à sa collaboration avec Glen De Boeck

Lokeren a décidé de licencier son entraîneur Glen De Boeck. Le club waeslandien, descendu en D1B, a été battu 0-1 par Lommel samedi et est actuellement septième du classement cumulé des deux tranches, deux points devant Roulers.



Les assistants Lorenzo Staelens et Freddy Heirman sont également licenciés. La direction du club l'a annoncé dimanche par voie de communiqué.



"Après le parcours inconstant jusqu'ici, la direction du club a estimé qu'elle n'avait plus assez confiance pour continuer", a écrit le club, qui a tenu à remercier De Boeck et ses assistants pour leur dévouement et le travail effectué ces derniers mois. "Le club va travailler dans les prochaines heures et jours pour trouver un nouvel entraîneur.

Ancien international belge, De Boeck était arrivé au Daknam en janvier 2019. Il était resté à la tête de l'équipe malgré la descente dans l'antichambre du football belge au terme de la défunte saison. Il aura dirigé Lokeren à 25 reprises, affichant le bilan de 6 victoires, 4 partages et 15 défaites.

Après trois années au Cercle de Bruges (2007-2010), De Boeck a successivement entraîné le Germinal Beerschot (2010), le club néerlandais du VVV Venlo (2011), Waasland-Beveren (2012-2013), Mouscron (2016) et Courtrai (2017-2018).