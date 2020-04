Lokeren : la chute d'une équipe qui a marqué le football belge

Le 7 juin dernier, Roger Lambrecht, âgé alors de 87 ans, décide de céder son club à Louis de Vries. Un ancien agent de joueur (73 ans). Louis de Vries a par ailleurs été dirigeant à l’Antwerp et est aussi un ancien directeur sportif du Germinal. Bref un homme qui connaît la musique. Ce passage de témoin fait suite à la bascule de Lokeren en division 1B. Lokeren, on s’en souvient, avait espéré que la CBAS rétrograde Malines cité dans les matches truqués. Histoire de prendre la place du KV au sein de l’élite. En vain, Malines est resté en D1A.

Lokeren effectue donc la bascule et ne s’en remettra jamais. En fait au moment de vendre, Roger Lambrecht a la possibilité de céder son club à des investisseurs étrangers. A ce moment, 7 autres clubs de D1 B sont déjà aux mains de repreneurs étrangers. Mais le président waeslandien, qui a fait fortune dans l’univers du pneu, a formulé une promesse. Vendre à un repreneur belge.

Sportivement, ce passage de témoin est un authentique fiasco. La descente scelle les départs de Deschacht, De Witte, Skulason, Marecek, De Ridder, Persoons etc. Les arrivées de Nganga, Van Damme et Habibou ne les compensent pas. Le capitaine Overmeire refuse de quitter le navire mais il ne peut empêcher le club de sombrer. Avant l’interruption du championnat de division 1B, Lokeren était… dernier avec quatre victoires seulement en 29 matches joués (toutes compétitions confondues).

A ce chaos sportif, est venu s’ajouter le marasme économique. Le club est solidement endetté. Les supporters décident alors de se mobiliser autour du capitaine emblématique : Overmeire qui accepte de parrainer l’opération. Les supporters évoquent un crowdfunding, questionnent les supporters de Malines et du Lierse (habitués à ce genre de situation) et rassemblent 4300 signataires.

C’est bien mais c’est insuffisant pour combler la dette de 5 millions d’euros. Soit la perte d’exploitation de la saison actuelle. Une dette qui devait être épongée pour le 23 mars. Une dette en entraînant une autre, les joueurs ne sont plus payés (et ne s’entraînent plus depuis leur dernier match de championnat le 28 février), les fournisseurs attendent leur argent, et Roger Lambrecht court en outre toujours derrière les 3,5 millions d’euros que le club lui doit.

Lokeren a d’abord obtenu du tribunal de commerce de Termonde un sursis d’un mois. Mais ce lundi matin, Louis de Vries n’a pas attendu la décision du tribunal pour acter la faillite du Club Waeslandien. Faute de repreneurs. "A mon énorme regret et à ma grande tristesse, je dois vous annoncer que, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi à trouver à temps les investisseurs nécessaires pour satisfaire aux échéances avant un recours devant la CBAS".

Des discussions sont en cours pour ébaucher une collaboration avec VW Hamme en division 3 amateur.

Quart de finaliste de la Coupe UEFA en 1981

Si le Sporting a laissé une trace dans l’univers footballistique belge c’est en partie grâce à cette superbe saison jouée au début des années 80. Le Club termine 2e du championnat, joue la finale de la Coupe de Belgique et se hisse en ¼ de finale de la Coupe UEFA après avoir sorti le Dynamo Moscou, Dundee et la Real Sociedad. Mais plus encore, le Sporting Lokeren est connu pour ses personnalités. Quatre anciens sélectionneurs des Diables Rouges ont été entraîneur à Lokeren. Guy Thijs, Robert Waseige, Aimé Antheunis et Georges Leekens. Georges Leekens y a même effectué 3 passages.

Lokeren était par ailleurs connu pour sa filière tchèque. Daniel Zitka, mais surtout Jan Koller passé ensuite par Anderlecht et Dortmund notamment. Sans parler de la filière islandaise incarnée par Gudjohnsen, Kristinsson, ou encore Gretarsson. Et que dire alors du Danois Preben Elkjaer Larsen qui a transité par le Daknam avant de terminer 2e du ballon d’or derrière un certain Michel Platini en 85. Et 3e de ce même référendum la saison suivante.

Lokeren c’est aussi bien évidemment les légendes polonaises Lubanski et Lato mais encore Hoogenboom, Harbaoui, Boubacar Copa, Vanaken, Joao Carlos, Ivan Leko, Didier et Dimitri Mbuyu, De Wilde, les frères Versavel, Katana, Keshi, Mommens, etc.

Au total Lokeren a passé 42 saisons au sein de l’élite. Un parcours jalonné de 2 victoires en Coupe de Belgique en 2012 et 2014. Avec Peter Maes comme entraîneur. Il y a 6 ans seulement.