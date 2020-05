Licence : Virton recalé, le RWDM en profite pour monter en D1B

L'Excelsior Virton a annoncé mardi qu'il n'avait pas reçu sa licence pour le football professionnel. Recalé par la commission des licences de l'Union belge de football, le club gaumais de D1B était allé en appel devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS), qui lui a refusé la licence. Cela libère une place en D1B, qui revient au RWDM.

Avec la relégation sur tapis vert de Roulers et Virton, il y a en principe deux places de libre en D1B. A moins d'un changement de format de la compétition, elles devraient revenir à Seraing et au RWDM. Le club bruxellois a terminé 6e en D1 amateurs, mais il est promu car Thes Sport (2e), Heist (4e) et le Patro (5e) n'ont pas demandé de licence professionnelle. Le champion de D1 amateurs, Deinze, est lui assuré de prendre la place de Lokeren.

Le format du championnat, bouleversé par la pandémie de coronavirus, sera discuté vendredi lors de l'assemblée générale de la Pro League.