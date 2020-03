Licence pro : pas d’avis favorable pour l’Excelsior Virton

Selon nos confrères de L’Avenir du Luxembourg, l’Excelsior Virton n’aurait pas reçu d’avis favorable de Nils Van Brantegem, le manager des licences, sur son dossier d’octroi à la licence pro. Les dossiers doivent toutefois avoir l’avis de la commission des licences qui a pris l’habitude de suivre les recommandations de son manager.



Les dirigeants du club de football gaumais seront invités, les 31 mars et 1e avril, à venir défendre leur dossier jugé incomplet. Ce n’est pas une surprise quand on sait que plusieurs documents, attestations, preuves de paiement et autres rapports n’ont pu être joints au dossier, soit avant le 13 mars.



C’est donc la place de l’Excelsior Virton en Pro League -et donc en D1B- qui est remis en question. Il est à noter que plusieurs grosses écuries de la D1B comme Westerlo, OH Louvain et le Beerschot, n’ont pas reçu non plus d’avis favorable. Mais, si ces clubs ont communiqué pour rassurer leurs supporters, le club virtonais préfère, quant à lui, "ne pas faire de commentaire tant que le processus suit son cours ".