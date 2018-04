Le Lierse va tenter d'obtenir sa licence devant la CBAS

Le Lierse a annoncé mercredi que la commission des licences de la fédération belge de football (URBSFA) ne lui a pas accordé sa licence pour la saison prochaine. Le club de Proximus League (D1B) est à la recherche d'un nouveau propriétaire. Tant qu'il ne l'a pas trouvé, sa continuité ne peut être garantie. Il ne remplit dès lors pas les conditions d'obtention.

"De toute évidence, le souci majeur de la commission est de ne pas pouvoir garantir la continuité de notre club, et c'est une exigence absolue pour l'obtention de la licence", peut-on lire sur le site du club. "Cette continuité ne peut être démontrée que lorsque le Lierse aura un repreneur. Hélas, la semaine dernière, le club n'a malheureusement pu garantir aucune date."



"L'assignation est identique à celle d'avant le dépôt du dossier de licence: essayer de finaliser le rachat le plus rapidement possible, puis aller devant la CBAS avec un nouveau dossier."

Les Pallieters feront donc appel devant la Cour belge d'arbitrage du sport (CBAS). Le président Jan Van Elst a pris en compte cette situation, car il n'y a toujours pas de fumée blanche sur la reprise. Les propriétaires égyptiens de Wadi Degla paient les dettes courantes, mais ne continuent pas avec le Lierse de toute façon. La semaine dernière, Van Elst a annoncé qu'il y avait encore quatre acquéreurs potentiels.

Le Lierse n'a pas obtenu de licence pour les séries amateurs nationales non plus. Si les Pallieters obtiennent une licence pour la saison 2018-2019 via la CBAS, il n'y aura pas de relégation sportive. Le Lierse se retrouve quand même en séries provinciales.

Les autres clubs de la série (le Beerschot Wilrijk, OH Louvain, Roulers, Westerlo, l'Union Saint-Gilloise et Tubize) ont eu leur licence. Pas de problème non plus pour le montant, le Cercle Bruges, et le descendant de D1A, le FC Malines.



Si le Lierse n'obtient pas sa licence, il sera rétrogradé en D2 amateurs. Ce qui indirectement ferait le bonheur de Tubize ou de l'Union, qui s'affrontent ce vendredi et qui luttent pour leur maintien en D1B.