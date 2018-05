Le Lierse va plaider sa cause devant la CBAS jeudi

Le Lierse va défendre le dossier relatif à l'obtention de sa licence pour le football professionnel devant la Cour belge d'arbitrage du sport (CBAS), jeudi (17h30) à Bruxelles. Les trois juges nommés par la CBAS décideront donc du maintien, ou non, du club de football en Proximus League (D1B) mais aussi, par extension, de l'avenir des 'Pallieters'. La reprise du club par David Nakhid, annoncée la semaine dernière, ne sera finalisée qu'en cas d'octroi de la licence. La décision de la CBAS, irrévocable, est attendue le 9 mai.

La semaine dernière, le Lierse a annoncé jeudi soir avoir trouvé un accord avec un repreneur, sans donner plus de détails. Vendredi, le Lierse a officialisé le nom du nouveau propriétaire: David Nakhid, 53 ans, un ancien joueur de Waregem originaire de Trinidad et Tobago. Cette reprise signifiait donc la fin de l'ère de l'homme d'affaires égyptien Maged Samy et de son holding Wadi Degla, arrivé Chaussée du Lisp en novembre 2007.

David Nakhid n'a toutefois pas l'intention d'investir dans un club amateur. La reprise du Lierse est donc dépendante de la décision de la Cour belge d'arbitrage du sport. Les Pallieters, qui se sont vus refuser leur licence pour la saison 2018-2019 par la commission des licences de la fédération belge de football (URBSFA), ont donc fait appel devant la CBAS.

La commission des licences n'avait pas eu d'autres choix que de refuser la licence professionnelle au Lierse. Maged Samy ne voulant plus dépenser son argent au Lisp à long terme, la pérennité du club était remise en cause. David Nakhid, probable nouvel homme fort de Lierse, représente un apport de capitaux neufs. Toutefois, la CBAS examinera également l'origine des capitaux du Trinidadien, lui qui sera présent jeudi dans les bureaux du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB), là où siège la CBAS.

Le Lierse n'est cependant pas la seule partie de ce dossier devant la CBAS. En effet, Tubize, qui n'est pas parvenu à assurer son maintien sportif en D1B, est partie prenante. Si le Lierse n'obtient pas sa lice, les Tubiziens éviteront la relégation.