Le KMSK Deinze aborde la Proximus League avec ambition

Le club de football du KMSK Deinze arrive cette saison en D1B. Outre de nouvelles infrastructures, il souhaite bâtir une équipe capable de se maintenir après avoir survolé le défunt championnat de D1 amateurs.

"Avec encore six matchs à jouer, nous étions en tête avec 20 points d’avance dans notre série D1 amateurs", a lancé le responsable de la communication Peter De Maertelaere. "Soudain, le coronavirus a paralysé la compétition. Nous sommes le champion mérité, mais il est dommage que nous n’ayons pas pu célébrer cela. Peut-être que nous le ferons plus tard, mais maintenant nous devons travailler sur notre projet en D1B."

"J’ai commencé comme directeur opérationnel (COO) du KMSK Deinze le vendredi 13 mars, une date que personne n’oubliera jamais", a poursuivi Kenny Victoor, 32 ans. "On m’a fait venir pour aider à transformer le club. Mon plan est de travailler avec des services sportifs, commerciaux et administratifs forts. Dans ces services, chacun connaît ses tâches. Olivier Van de Vijver est notre nouveau directeur commercial, Frederik Platteeuw est le tout nouveau directeur des jeunes et Stefaan Vergote manager de l’équipe. Le conseil d’administration existant a été renforcé et nous sommes donc derrière et aux côtés de notre président Denijs Van De Weghe".

Le KMSK Deinze a également attiré cinq nouveaux joueurs. "Avec Bafodé Dansoka, Raphaël Lecomte, Siebe Blondelle, Soufiane El Banouchi et William Dutoit, nous avons déjà renforcé notre équipe", déclare Victoor. "Mais nous attendons toujours avec impatience de nouveaux éléments. Un attaquant devra certainement nous rejoindre. Le marché des transferts restera ouvert pendant un certain temps. Deinze aborde la D1B avec ambition".

Deinze jouera son premier match en D1B contre le RWDM le dimanche 23 août. Cinq jours plus tard, les Orange et Noir se déplacent à Seraing avant de recevoir Lommel le 13 septembre.