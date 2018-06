Le Beerschot Wilrijk se renforce avec l'arrivée de Faysel Kasmi

La formation de division 1B Beerschot Wilrijk a annoncé ce mercredi son huitième transfert de l'été. Le milieu de terrain Faysel Kasmi arrive en provenance de l'équipe de première division irlandaise Waterford et a signé un contrat d'une saison au Kiel.

À seulement 22 ans, Kasmi a déjà connu une carrière mouvementée. L'Anversois d'origine marocaine a reçu la majorité de sa formation à l'académie Jean-Marc Guillou à Tongerlo. Le Lierse, club qui a collaboré avec l'académie, a fait signer Kasmi à l'automne 2013, après quoi il a rapidement effectué ses débuts dans l'équipe première des Pallieters.

Kasmi fut par la suite prêté au Standard de Liège où il n'a disputé que six matches en autant de mois. Il avait alors terminé la fin de saison à l'Omonia Nicosie à Chypre. De retour au Lierse, le milieu a disputé davantage de rencontres pour les pensionnaires du Lisp avant d'être transféré dans le club de première division irlandaise Waterford FC. Malgré douze apparitions pour deux buts et un contrat portant jusque fin 2019 en Irlande, Kasmi a décidé de rejoindre le Beerschot Wilrijk.

"Je suis prêt pour cela", a expliqué Kasmi sur le site du club. "L'Irlande n'est pas la compétition la plus relevée, mais j'y suis devenu mentalement plus fort. En outre, en tant qu'Anversois et ancien jeune joueur du Beerschot, je me sens comme à la maison. L'entretien avec Stijn Vreven m'a totalement convaincu. Nous irons ensemble en 1A."

Le Beerschot Wilrijk a perdu la saison dernière la finale de division 1B pour la promotion contre le Cercle de Bruges, après avoir remporté la première période.