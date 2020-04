La liquidation judiciaire de Lokeren prononcée par le tribunal du commerce de Dendermonde

Le tribunal de commerce de Dendermonde a déclaré la liquidation judiciaire de Lokeren lundi. Des curateurs ont été désignés. Louis De Vries, le président du club waeslandien, avait annoncé dans la matinée qu’il n’irait pas en appel de la décision et que Lokeren se plierait au verdict du tribunal.

Le matricule 282 est ainsi à présent entre les mains de deux curateurs. Le montant des dettes de Lokeren avoisine les 5 millions d’euros.

"A mon énorme regret et à ma grande tristesse, je dois vous annoncer que, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi à trouver à temps les investisseurs nécessaires pour satisfaire aux échéances", avait écrit Louis De Vries sur la page Facebook des supporters de Lokeren lundi et qu’il a confirmé dans un communiqué.

Louis De Vries espérait encore pouvoir trouver une solution, mais aucun investisseur ne peut concrètement venir résoudre les problèmes de Lokeren et il n’y a plus d’espoirs de dénicher de nouveaux moyens financiers.

Le Sporting Lokeren était né le 22 juin 1970 après une fusion entre le Standaard et le Racing Lokeren. Le matricule 282 a remporté deux fois la Coupe de Belgique (2012 et 2014) et a joué en Coupe d’Europe à plusieurs reprises. En 1993, le club descendait après près de 20 saisons parmi l’élite. Trois ans plus tard, il remontait en D1 sous l’impulsion de son nouveau président Roger Lambrecht. Le club était descendu en D1B en 2019.

Des discussions sont en cours pour ébaucher une collaboration avec VW Hamme en division 3 amateur.