La faillite de Lokeren fait mal à Olivier Doll : "Même si je m'y attendais, ce club ne mérite pas de disparaître"

Même si on s’y attendait, la faillite du Sporting de Lokeren a secoué le football belge. La disparition du club du Pays de Waes, qui s’apprêtait à célébrer son cinquantième anniversaire en juin prochain, a attristé les supporters lokerenois ainsi que les nombreux joueurs ayant évolué à Daknam. Parmi ceux-ci, Olivier Doll. C’est en effet à Lokeren que le solide défenseur central liégeois a terminé sa longue carrière. Après avoir évolué à Seraing et à Anderlecht, il a porté le maillot noir, blanc et jaune durant 6 saisons avant de raccrocher les crampons. Pour Olivier Doll, la disparition de Lokeren ne constitue toutefois pas une surprise…

Olivier Doll, voir Lokeren rayé du paysage footballistique, c’est quelque chose qui vous touche particulièrement ?

" Bien sûr. Lokeren est un club qui a compté pour moi. C’est en effet à Daknam que j’ai achevé ma carrière, à l’âge de 37 ans. J’y ai passé 6 années et même si je n’ai remporté aucun trophée sous le maillot lokerenois, j’en garde d’excellents souvenirs. Il y a certes eu des saisons un peu plus compliquées que d’autres mais dans l’ensemble, j’ai apprécié ce passage à Lokeren. C’était un club familial et convivial où les joueurs se sentaient bien. Et puis, c’est toujours triste de voir un club disparaître. Que ce soit pour les joueurs, les employés et les bénévoles qui gravitent autour du club ainsi que pour les supporters forcément. C’est vraiment dommage ".

Vous comprenez comment Lokeren a pu en arriver là ?

" Disons qu’à partir du moment où Roger Lambrecht, l’ex-président de Lokeren, a revendu le club, on pouvait s’attendre à rencontrer certaines difficultés. C’est lui, qui depuis de nombreuses années, tenait le club à flot par ses apports financiers. Quand il est parti, une nouvelle structure a dû se mettre en place et on peut dire que le club a manqué de stabilité. Et puis, il ne faut pas oublier que l’équipe a été rétrogradée il y a un an et ce n’est pas évident de se retrouver dans une série comme la D1B. Lokeren a pu s’en rendre compte. C’est donc un concours de circonstances défavorables et comme Roger Lambrecht n’était plus là, il n’y avait plus personne pour combler le déficit financier. Dans ces conditions, la faillite était donc devenue inévitable pour Lokeren ".

Un club qui a pourtant évolué longtemps en D1 tout en écrivant de belles pages en coupe de Belgique mais aussi en coupe d’Europe…

" Effectivement, Lokeren a été vice-champion de Belgique au début des années 80 mais plus récemment, l’équipe waeslandienne a aussi remporté la coupe de Belgique à deux reprises, en 2012 et 2014. C’était bien sûr une fierté pour le club de briller de temps en temps dans cette compétition. Et puis, il y a eu quelques campagnes européennes où Lokeren est parvenu à obtenir des bons résultats. Enfin, n’oublions pas que certains joueurs de légende sont naguère passés par Daknam. Donc, voilà, ce n’était peut-être pas un grand club du championnat de Belgique mais c’est malgré tout un club au passé intéressant ".

Lokeren qui avait le don pour dénicher certaines pépites à l’étranger ?

" Oui, c’est vrai que la cellule de recrutement a souvent eu le nez fin pour transférer des joueurs inconnus qui ont éclaté sous le maillot lokerenois. Ce n’était toutefois plus le cas ces dernières années. Trop de joueurs transitaient par Daknam en cours de saison sans avoir le niveau pour s’y imposer. C’est aussi une des raisons de la chute aux enfers alors que par le passé, la plupart des joueurs recrutés par le club waeslandien apportaient une plus-value. Ces dernières années, nombreux furent les mauvais choix. Le président Lambrecht n’était certainement plus aussi bien conseillé qu’avant. Son entourage n’était plus le même et cela devait très difficile pour lui de gérer ce club en fonction du nombre de joueurs et de la qualité de ceux-ci. Cela dit, Roger Lambrecht était un président compétent, honnête et qui a longtemps porté son club à bout de bras ".

Pourtant, quand on parle de Lokeren, on ne peut s'empêcher de penser à des joueurs comme Preben Larsen, Gregor Lato ou encore Wlodek Lubanski qui ont marqué l'histoire du club dans les année 80. Cela a continué ensuite avec les filières africaines et islandaises ?

" Exactement. Lokeren était le tremplin idéal pour pas mal de joueurs africains, comme Stephen Keshi notamment, ou provenant des pays de l’Est, comme Jan Koller, qui ont réalisé de belles carrières par la suite. Plusieurs joueurs islandais qui possédaient un très bon niveau ont également évolué à Lokeren. Je pense à Runar Kristinsson ou Arnar Gretarsson pour ne citer qu'eux. Il y a donc eu différentes filières exploitées à un moment par ce club avec un certain succès même si je le répète, la source semblait tarie ces dernières années. C’est vraiment dommage cette chute aux enfers parce que, selon moi, Lokeren avait sa place en D1 et le potentiel pour terminer à chaque fois entre la 8ème et la 12ème place".

La faillite de Lokeren a été déclarée ce lundi mais on évoque déjà une possible fusion avec le voisin du Vigor Hamme, mais ce sera pour évoluer en Division 3 amateurs. C’est une solution crédible selon vous ?

" Cela me laisse un peu perplexe, je l’avoue. Je ne sais pas ce que cette possible fusion pourrait donner mais c’est une solution qui doit toujours être envisagée. Il y a manifestement un intérêt aussi de la part de Hamme qui n’a toutefois pu assurer son maintien en D2 amateurs. Ce serait peut-être positif pour la région. Maintenant, on peut rappeler qu’à l’époque on avait aussi évoqué une fusion éventuelle entre Lokeren et Beveren. Fusion qui n’a jamais été entérinée vu la rivalité exacerbée qui existe entre les supporters des deux clubs. Il n’y a jamais eu non plus de volonté commune de la part des dirigeants pour constituer un club fort dans le Pays de Waes. Alors, cette fois, une fusion dans un autre contexte, pourrait-elle voir le jour ? C’est une question à laquelle je ne sais malheureusement pas répondre à l’heure actuelle. Seul, l’avenir nous le dira mais je l'espère pour Lokeren et ses supporters".