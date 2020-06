La CBAS voudrait faire rejouer le Virton-Beerschot annulé du... 25 janvier

Voilà une histoire surréaliste de plus dans une saison qui n'en finit plus de faire couler de l'encre. Alors que la saison classique semblait définitivement entérinée en D1B. et qu'on se dirigeait vers la finale entre le Beerschot et OHL, la Gazet Van Antwerpen a annoncé que la CBAS voulait faire rejouer un match controversé entre Virton et ce même Beerschot, annulé fin janvier.

Pour rappel, cette rencontre avait tant fait jaser puisque le seul but avait été inscrit de manière litigieuse par le joueur de Virton, Ribeiro. Le Brésilien n'avait en effet pas attendu d'avoir l'aval de l'arbitre sur coup-franc pour aller crucifier le gardien adverse. Un but, jugé illicite, qui n'avait pas été digéré par le Beerschot, qui avait entamé les procédures pour obtenir une annulation du match.

Une décision acceptée par la Fédération qui avait annoncé que le match serait finalement...rejoué le 2 mars après la fin de la phase classique. On aurait pu en rester là mais Virton avait alors, à son tour, décidé d'intervenir en demandant que la sentence soit suspendue. Demande validée par le Tribunal d'Arlon.

Au final, la rencontre n'a jamais eu lieu et le Beerschot s'est qualifié pour la finale de D1B. On pensait donc cette histoire oubliée, entérinée mais c'était sans compter sur un énième recours du Beerschot, entamé auprès de la CBAS il y a...trois mois et validé ce vendredi.

Résultat, la CBAS au terme de sa longue enquête, a décidé que les deux clubs devaient...rejouer le match. Une décision qui tombe, plus que jamais, comme un cheveu dans la soupe alors que le Beerschot se concentre sur sa finale et que Virton cherche à tout prix à récupérer juridiquement sa place en D1B.