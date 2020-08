La CBAS déclare irrecevable la plainte de Virton

L'Excelsior Virton a une nouvelle fois encaissé une décision de la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS), rendant cette fois la dégradation du club gaumais en Nationale 2 (D4) quasi officielle. En effet, la CBAS a déclaré irrecevable la plainte de Virton concernant l'octroi de la licence pour le football professionnel.

Le RE Virton, qui s'est vu refuser sa licence pour le football professionnel, a tenté de nombreux recours pour inverser la situation, tant devant la commission des licences que la CBAS ou encore l'Autorité belge de la concurrence (ABC). Le club gaumais n'a jamais obtenu gain de cause.

Fin juin, l'Autorité belge de la concurrence a refusé la demande de l'Excelsior Virton d'imposer des mesures provisoires à l'encontre de l'URBSFA. Le Collège de l'Autorité belge de la concurrence a décidé que le refus d'accorder une licence pour le football professionnel à Virton par la Commission des Licences de l'URBSFA le 8 avril, décision confirmée par la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport le 12 mai, était "motivé par des éléments qui prima facie semblent compatibles avec le droit de la concurrence".

A la suite de cette décision, le club avait décidé de saisir la CBAS et la Commission des Licences de l'URBSFA pour que son cas soit rejugé. Virton estimait que la pérennité du club était assurée si l'on tenait compte des ressources financières mises à disposition par Leopard, société appartenant au président Flavio Becca.

La CBAS, qui a entendu les avocats de Virton, de l'Union belge et la Pro League mardi, a déclaré la plainte de Virton irrecevable. Par conséquent, la fin de la saga judiciaire semble bel et bien actée malgré les procédures toujours en cours devant la Coupe d'appel et le Tribunal de première instance.